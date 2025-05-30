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​Руслан Кухарук − о годе на посту главы Югры: «С первого дня вместе с командами муниципалитетов мы взяли курс на результат»

Губернатор Югры подвел итоги первого года работы

​Руслан Кухарук − о годе на посту главы Югры: «С первого дня вместе с командами муниципалитетов мы взяли курс на результат»
Фото: Руслан Кухарук

Губернатор Югры Руслан Кухарук прокомментировал годовщину своего назначения на пост губернатора. В обращении, опубликованном в социальных сетях, он поблагодарил жителей за совместную работу и подчеркнул, что ключевыми принципами управления остаются открытость и конкретные результаты.

«Работать для людей – не лозунг, а правило. С первого дня вместе с командами муниципалитетов мы взяли курс на результат: выстроили открытый диалог с жителями, запустили важные социальные проекты, продолжили укреплять позиции Югры как одного из передовых субъектов страны», − написал он.

Глава также поблагодарил жителей ХМАО за поддержку:

«Дорогие земляки, спасибо вам за год, который мы прожили вместе! Вместе преодолевали трудности и формировали планы для развития региона. Искренняя любовь к малой родине и ответственность стали фундаментом наших побед. Убежден, что с каждым годом их будет становиться все больше. Для этого мы не просто ставим задачи, а воплощаем в жизнь самые амбициозные цели, подтверждая свою верность Югре реальными действиями. Вместе строим настоящее и будущее родного округа!» − подчеркнул Кухарук.

Напоминаем, что 30 мая стало известно, что мэр Тюмени Руслан Кухарук, вероятно, станет новым губернатором − президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить регион.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 379, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:35
Юбилейная последняя неделя мая пополнилась еще одним юбиляром: сегодня 30 мая Губернатор Югры Руслан Кухарук отмечает свою первую годовщину в качестве «хозяина Югры».
А завтра 31 мая первый Губернатор Югры Александр Васильевич Филиппенко празднует свой 75 - летний юбилей.
По этому случаю, вчера на Заседании Думы Югры, по предложению Губернатора Югры Руслана Кухарука, Югра в качестве подарка юбиляру приняла решение выплачивать ему пожизненное денежное содержание в размере 80% от оклада действующего Губернатора Югры.
Напомню, что Александр Филиппенко после окончания Сибирского автодорожного института в Омске в 1973 году приехал в Сургут и до 1977 года работал мастером, прорабом, инженером на строительстве жд моста через Обь. В 1977 году выдвинулся на партийно-советскую работу в окружной центр, где работал инструктором окружкома Партии, заместителем Председателя окрисполкома, первым секретарём Березовского райкома партии, вторым секретарем окружкома Партии и в 1989 году был избран Председателем Ханты-Мансийского окрисполкома. В 1993 году Указом Бориса Ельцина назначен Губернатором ХМАО. В 1996, 2000, 2005 гг избирался прямым голосованием Губернатором ХМАО-Югры. С 2010 года и до выхода не пенсию в 2018 году работал в Москве Аудитором Счетной Палаты РФ.
Для Югры личность Александра Васильевича Филиппенко это более чем знаковая личность- это человек-легенда. Он сделал для округа столько, что его наследие служило «верой и правдой» исправно ещё полтора десятилетия его приёмнику Экс- Губернатору Югры Наталье Комаровой.
Его наследие в Югре нынешней команде Губернатора Югры Руслана Кухарука надо ещё понять, оценить, переосмыслить и развивать его дальше.
К поздравлениям, которые сегодня идут в адрес Юбиляра со всех концов от Муниципалитетов Югры, от десятков и сотен тысяч югорчан, жителей Тюменской области, Ямала и всей России присоединяются и простые обыватели, которые жили и трудились в Югре в период 20-летнего правления настоящего ХОЗЯИНА ЮГРЫ. «С юбилеем, Вас Александр Васильевич! Крепкого Вас здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма, уверенности, новых удач, потому что с Вами всегда рядом Югра и миллионы югорчан, потому что с Вами Ваш родной Ханты-Мансийск с Вашим «маленьким и родным домиком», потому что с вами вся Россия, которой вы беззаветно служили всю свою трудовую, трудную, но замечательную жизнь!.

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