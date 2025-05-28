Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании раскрывать информацию по единой форме

Управляющие компании ХМАО и других регионов России теперь обязаны предоставлять собственникам жилья единый годовой отчет о своей деятельности. Соответствующий закон приняла Госдума.

«С 2024 года в Государственную Думу поступило 1162 жалобы на работу УК и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Практически все обращения − коллективные. Принятый федеральный закон обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению МКД. Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех. Это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой», − рассказал в своем телеграм-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

На региональном уровне проблема тоже стоит остро. Так, на апрельском заседании Думы Сургута депутаты обсуждали критическое финансовое положение некоторых управляющих компаний.

Суммарная задолженность жителей города за ЖКУ превысила один миллиард рублей, при этом сами УК задолжали муниципальным предприятиям более 260 миллионов. Управляющие компании недовольны низкими тарифами на ЖКУ для населения, высоким тарифом на вывоз снега и нехваткой полигонов для складирования снега.