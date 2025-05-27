Губернатор Югры побывал на последнем звонке в Югорском колледже

В минувшую субботу, 24 мая, в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку. В 2025 году школы региона окончили более 30 тысяч югорчан. Символичный рубеж, отделяющий школьную жизнь от взрослой, перешли также воспитанники Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва, где состоялась торжественная церемония с участием почетных гостей.

Выпускников колледжа поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук. На церемонии также присутствовали заместитель губернатора Елена Майер, заместитель председателя Думы Югры, вице-президент Федерации спортивной борьбы России, президент федерации вольной борьбы Югры Владимир Семенов, а также временно исполняющий обязанности директора ЮКИОР Константин Васильев.

Руслан Кухарук поблагодарил учащихся за старание, целеустремленность и спортивные достижения. «Последний звонок олицетворяет окончание важного этапа в жизни учеников и студентов. Позади — годы учебы, преодоления трудностей и, конечно же, побед. Сегодня тот день, когда, обернувшись назад, вспоминаешь своих учителей и товарищей, вспоминаешь, как было нелегко пройти этот отрезок жизни. Впереди новые горизонты, новые возможности и победы в спорте и, самое главное — личные победы», — отметил губернатор. Он подчеркнул, что за последние пять лет воспитанники колледжа приняли участие более чем в двух тысячах соревнований и завоевали столько же наград, прославляя югорский и российский спорт. Глава региона вручил благодарственные письма и почетные грамоты отличившимся студентам.

Аналогичные торжественные мероприятия прошли во всех школах округа. Как подчеркнула заместитель губернатора Елена Майер, в Югре выпускники уже начали сдавать единый государственный экзамен. Первый день экзаменационной кампании прошел без нарушений и инцидентов.