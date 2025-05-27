В Югре растут цены на продукты и транспорт, но инфляция остается ниже, чем по стране

Цены в ХМАО в апреле выросли на 0,43% − основной рост пришелся на продукты и услуги. Больше всего подорожали сыр, чай, кофе и какао. Например, сыр стал дороже на 20% за год − из-за роста затрат на сырье, логистику и упаковку. Цены на чай и кофе тоже выросли − мировые поставки снизились из-за неурожаев, сообщает Отделение Банка России по Тюменской области.

«Значительнее всего в апреле и в целом за год подорожали услуги и продовольствие. Непродовольственные товары в апреле подешевели из-за укрепления рубля и сокращения поддержки спроса со стороны потребительского кредитования. Годовой прирост цен на непродовольственные товары составил меньше 4%», − говорится в сообщении.

Среди услуг заметнее всего подорожал проезд − более чем на 56% за год. Причина − рост затрат у перевозчиков: топливо, запчасти, зарплаты.

Зато техника и электроника немного подешевели: смартфоны, стиральные машины и телевизоры стали доступнее благодаря укреплению рубля и снижению спроса.

Подешевели и яйца − их производство в стране выросло, и цены снизились почти на 5%. Масло и жиры, хоть и стали дешевле в апреле, за год все же подорожали на 15%.

А вот поездки за границу стали доступнее − рубль укрепился, и отдых в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии стал стоить меньше. Но если смотреть в годовом выражении, то и они прибавили в цене почти на 10%.

Отметим, что годовая инфляция в регионе снизилась до 9,54%. Это меньше, чем в среднем по стране (10,23%).