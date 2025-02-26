Новый мост через Обь могут открыть уже в октябре

Новый мост через Обь могут сдать уже в октябре 2025 года – раньше запланированного срока. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

«Есть уверенность, что в этом году досрочно, в октябре мы сдадим новый мост через Обь», – заявил он.

Замгубернатора отметил, что перед Сургутом стоят масштабные задачи. Власти города и округа совместно займутся реорганизацией транспортных потоков, развитием дорожной сети, возведением социальных объектов и НТЦ, а также расселением аварийного жилья и благоустройством общественных пространств.

Напоминаем, в начале февраля готовность моста через Обь в Сургуте превысила 67%. В настоящий момент специалисты ведут установку аэродинамических обтекателей, а также проводят намораживание ледовой переправы и технических площадок.