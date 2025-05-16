В Югре проходит традиционный «Семейный месяц»

С 15 мая по 15 июня в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет традиционная социальная акция «Семейный месяц», объединяющая жителей региона вокруг ценностей крепкой и сплоченной семьи. В этом году масштабная кампания охватит 380 тысяч югорских семей, включая свыше 45 тысяч многодетных. Для них подготовлено более 180 мероприятий в разных форматах, охватывающих все муниципалитеты.

Официальное открытие акции состоится 15 мая, в Международный день семьи. Праздничные события и тематические площадки будут организованы сразу в нескольких точках округа. В течение месяца семьи смогут участвовать в творческих мастер-классах, театральных постановках, познавательных квестах, научных шоу, спортивных состязаниях, экскурсиях и других мероприятиях.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил важность акции для региона: «С 15 мая по 15 июня в Югре традиционно пройдет “Семейный месяц”. В этот период для детей и родителей по всему региону подготовлены более 180 мероприятий: творческие мастер-классы, познавательные квесты, театральные постановки, выставки и кинопоказы. Они организованы в библиотеках, музеях, общественных пространствах и даже медицинских учреждениях.

В нашем округе живет порядка 380 000 семей, из них более 45 000 – многодетные. Убежден, что совместное времяпрепровождение и передача духовно-нравственных ценностей от старших к младшим укрепляют общество и закладывают основу стабильности страны. Старт работы площадок уже завтра, в Международный день семьи. Приглашаю всех югорчан участвовать в событиях этого месяца. Пусть он станет временем единения с близкими и зарождения новых добрых традиций!»

Особенностью 2025 года стало значительное расширение географии акций. Помимо привычных музеев, библиотек и школ, мероприятия пройдут в торговых центрах, на уличных площадках, в парках и скверах, а также в медицинских организациях и новых общественных пространствах. Это позволит охватить еще больше жителей, в том числе тех, кто обычно не посещает традиционные культурные учреждения.

Организаторы подчеркивают, что «Семейный месяц» — это не просто праздничная инициатива, а важный элемент социальной политики Югры. Акция способствует укреплению межпоколенческих связей, формированию у детей и подростков устойчивых нравственных ориентиров, а также популяризации здорового и активного семейного досуга.

Полная программа мероприятий размещена на официальном портале органов власти ХМАО — Югры и в мобильном приложении «Моя Югра». Через эти ресурсы жители смогут зарегистрироваться на интересующие события и вовремя получить информацию о ближайших активностях в своём населенном пункте.