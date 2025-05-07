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Югорчанам назвали список профессий, которых сильнее всего не хватает на рынке труда

Высокие зарплаты не спасают Югру от дефицита рабочих кадров

Югорчанам назвали список профессий, которых сильнее всего не хватает на рынке труда
Фото: freepik

В Югре наблюдается острый дефицит рабочих кадров – на одну вакансию токаря, фрезеровщика и шлифовщика приходится меньше одного соискателя. Об этом сообщают аналитики hh.ru по итогам апреля 2025 года.

«Самыми дефицитными на рынке труда в ХМАО по итогам апреля остаются токари, фрезеровщики и шлифовщики: на одно предложение о работе для них сейчас приходится лишь 0,9 резюме потенциальных кандидатов, что говорит об их острой нехватке на рынке труда (напомним, нормой считается соотношение от 4,0 резюме на вакансию). При этом уровень медианных предлагаемых зарплат для этих специалистов достиг 100 тыс. рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО, по данным hh.ru, составила 80,6 тыс. рублей», – передают в источнике.

Наиболее высокие зарплаты среди дефицитных кадров предлагают главным врачам и заведующим отделениями – до 140 тысяч рублей. Операторы станков с ЧПУ получают предложения на уровне 130 тысяч, а автослесари – около 119 тысяч рублей.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 192, комментариев: 0
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