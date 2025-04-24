Югра перераспределит бюджет ради бездомных собак

Власти Югры планируют выделить 93,9 млн рублей на отлов, содержание и контроль численности бродячих собак. Средства получит окружная ветеринарная служба в виде субвенций, передает NEFT.

«Деньги пойдут на решение проблемы бродячих животных в 22 муниципалитетах в рамках госпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия». На отлов и контроль численности безнадзорных собак в Нижневартовске выделят больше на 17,4 млн рублей, в Сургуте на эти цели потратят дополнительно 11,4 млн рублей, в Ханты-Мансийске – 4,4 млн рублей», – сообщает издание.

Законопроект о внесении изменений в бюджет уже прошел общественную экспертизу. Финансирование перераспределят за счет сокращения расходов на непрограммные направления.