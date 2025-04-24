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В Югре выделят 94 миллиона рублей на отлов бродячих собак

Югра перераспределит бюджет ради бездомных собак

В Югре выделят 94 миллиона рублей на отлов бродячих собак
Фото: freepik

Власти Югры планируют выделить 93,9 млн рублей на отлов, содержание и контроль численности бродячих собак. Средства получит окружная ветеринарная служба в виде субвенций, передает NEFT.

«Деньги пойдут на решение проблемы бродячих животных в 22 муниципалитетах в рамках госпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия». На отлов и контроль численности безнадзорных собак в Нижневартовске выделят больше на 17,4 млн рублей, в Сургуте на эти цели потратят дополнительно 11,4 млн рублей, в Ханты-Мансийске – 4,4 млн рублей», – сообщает издание.

Законопроект о внесении изменений в бюджет уже прошел общественную экспертизу. Финансирование перераспределят за счет сокращения расходов на непрограммные направления.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 234, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:03
«Югра перераспределит бюджет ради бездомных собак». ???! Опять траты бюджета. И никто из хозяев за бродячих собак ответственности не несёт, в том числе и материальной. Каждая бродячая собака некогда имела хозяина. Найдите наконец-то этих хозяев и взыщите штраф за выброшенную собаку или щенка. Необходим разработанный алгоритм действий, при котором бродячие собаки не будут бесконечно нагружать бюджет. Он прост до банальности. Регистрация всех собак и в городе, и в Югре, налогообложение владельцев собак посильным и необременительным налогом и штрафы за любые отклонения в стандарте содержания собак. Если хотите, создайте для контроля «собачью инспекцию» при ветслужбе или при административной комиссии ГА. Штрафы должны быть очень серьезные и должны быть источником пополнения городского бюджета. К примеру в Германии, где на 68 млн жителей приходится 34 миллиона собак бюджеты федеральных земель не тратят на собак ни одного евро. Все расходы на собак на самоокупаемости и на самофинансировании. Все владельцы собак обременены «собачьим» налогом и за выброшенную собаку платят штраф 50 тысяч евро. Поэтому бродячих собак в городах Германии нет, от слова совсем. «Немецкий порядок», «Дойче орднунг». А мы валим бюджетные средства немеряно, то на отлов и отстрел бродячих собак, то на гуманизацию бродячих собак, а результата нет. И не будет. Потому что среда обитания домашней собаки это отнюдь не тесная квартира в МКЖД, это отнюдь не собачий питомник с пожизненным содержанием, а это все городское, грубо говоря, «парковочное городское пространство», где собака живет естественной данной природой жизнью, где есть для неё кормовая база. Можно ли это городское пространство сделать безопасным от бродячих собак для жителей? Можно. Но только путём администрирования, то есть регистрация всех городских собак и налогообложение всех хозяев собак. Штрафы как карающий меч: «шаг вправо, шаг влево с собакой»- нарушение и крупный штраф. Иначе все это превращается в собачью порнографию.

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