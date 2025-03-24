Прокуратура Югры помогла пенсионерке вернуть деньги, переведенные аферистам

В Белоярском 64-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника и перевела ему около 40 тысяч рублей. Однако благодаря вмешательству прокуратуры украденные деньги удалось вернуть прямо со счета злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Следствием установлено, что 64-летняя жительница г. Белоярского под воздействием обмана перевела на банковский счет, указанный мошенниками, денежные средства в сумме около 40 тыс. рублей. Прокурор г. Белоярского в интересах пенсионерки обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковской карты, на счет которого потерпевшей были переведены денежные средства, суммы неосновательного обогащения», – передают в источнике.

Суд удовлетворил требования, похищенные средства были возвращены потерпевшей. В прокуратуре также добавили, что расследование продолжается и возбуждено уголовное дело.