СвЖД выплатила жителю Югры свыше 4,2 млн рублей, которые задолжала с 2018 года

Житель ХМАО несколько лет не получал надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера. Он был сотрудником предприятия «Свердловская железная дорога» на территории Югры. Задолженность составила более 4,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что с октября 2018 года по сентябрь 2023 года перед работником, осуществляющим деятельность на территории Югры, образовалась задолженность по выплате надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер задолженности превысил 4,2 млн рублей», – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла руководителю СвЖД представление. В результате его рассмотрения работнику возместили надбавку и компенсацию за ее задержку.