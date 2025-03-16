Более 150 производителей представили свои продукты на выставке «Товары земли Югорской»

В столице ХМАО проходит выставка «Товары земли Югорской», где более 150 производителей представили свою продукцию: мясные и рыбные полуфабрикаты, продукты из дикоросов, сувениры, сладости и многое другое, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«В этот раз выставка приурочена к проведению Всероссийского Кубка Защитников Отечества по зимним видам спорта. Его участники посетили павильоны, узнали больше о производстве и попробовали югорские угощения», – говорится в сообщении.

По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука, выставку будут организовывать чаще – это запрос как предпринимателей, так и жителей. Серия выставок пройдет во всех крупных городах округа.