Губернатор Югры встретился с главой Русской православной церкви

Губернатор Югры Руслан Кухарук и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провели встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В ходе беседы Патриарх отметил динамичное развитие автономного округа, его вклад в экономику страны и стратегическую безопасность. Губернатор выразил благодарность за внимание к региону и его жителям, подчеркнув, что люди, трудящиеся в суровых климатических условиях, заслуживают не только комфортных условий жизни, но и высокого уровня духовной составляющей.

«Вера всегда сопровождала труды первопроходцев нашей страны, благодаря чему в Югре сосредоточено большое количество храмов и уникальных церковных сооружений, в том числе в труднодоступных населенных пунктах», – отметил Руслан Кухарук.

На встрече также обсудили вопросы церковно-государственного взаимодействия в регионе. Святейший Патриарх дал высокую оценку сотрудничеству Правительства Югры и Ханты-Мансийской митрополии в сфере защиты традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, а также в работе по воспитанию детей и молодежи.