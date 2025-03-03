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​Жителям Югры с электроотоплением домов утвердили новые диапазоны потребления энергоресурсов

Власти ХМАО утвердили новые диапазоны потребления энергоресурсов

​Жителям Югры с электроотоплением домов утвердили новые диапазоны потребления энергоресурсов
Фото: ugra-news.ru

В ХМАО для жителей негазифицированных поселков и частных домов, которые отапливаются электроприборами, утвердили новые диапазоны потребления энергоресурсов. Об этом сообщает издание ugra-news.ru.

«Распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2025 года №6 в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20 февраля 2025 года №183 введены новые диапазоны энергопотребления», – говорится в сообщении.

Речь идет о тех, кто проживает в негазифицированных и оборудованных электроотопительными приборами жилых или садовых домах и имеет право собственности или другое предусмотренное законом право на указанные объекты.

Согласно документу, в отопительный период определены диапазоны с учетом сезонного коэффициента в размере 1,8:

– первый диапазон – до 7 020 кВт/ч;

– второй – от 7 020 до 10 800 кВт/ч;

– третий – 10 800 кВт/ч.

Ранее в Югре ввели новую систему тарифов на электричество. Стоимость электроэнергии зависело от объема потребления и выглядело это так:

  • До 3 900 кВтч в месяц: 2,63 рубля за 1 кВтч в месяц.
  • От 3 900 до 6 000 кВтч: 5,97 рубля за 1 кВтч.
  • Свыше 6 000 кВтч: 9,51 рубля за 1 кВтч.

Однако югорчане были шокированы тем, что платежи за электроэнергию резко выросли до 70 тысяч рублей. После многочисленных жалоб жителей губернатор округа Руслан Кухарук поручил проработать проблему на федеральном уровне. В январе региональные власти направили предложения в Министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой пересмотреть подход к расчету тарифов для северных регионов.

В правительстве Югры предложили:

  • Расширить действие сезонных коэффициентов для расчета тарифов;
  • Скорректировать максимальные значения для первого и второго диапазонов объемов потребления – это необходимо для тех, кто использует электроэнергию в качестве основного источника отопления.

Больше о новых тарифах на электричество – в нашей горячей теме.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 350, комментариев: 0
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