В Нефтеюганске водитель «Лады» не справился с управлением и попал в ДТП с автобусом

Вечером 26 февраля в Нефтеюганске произошло ДТП с пострадавшими. 40-летний водитель автомобиля «Лада», по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», которым управлял 48-летний водитель. Авария произошла на улице 5П проезд около 19:35, передает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии травмы получили сам водитель легкового автомобиля, а также 43-летняя пассажирка автобуса.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб, трое − получили травмы, в том числе ребенок.