В ХМАО стартует конкурс «Педагог года Югры – 2025»

В Югре начинается региональный этап всероссийского конкурса «Педагог года Югры – 2025». В нем примут участие руководители и педагоги образовательных учреждений округа, сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

Конкурс пройдет в два этапа: заочный – с 24 февраля по 21 марта и очный – с 24 по 28 марта в Сургутском районе.

«Всего руководителей и педагогов округа ждут девять конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Сердце отдаю детям», «Учитель родного языка и литературы», «Педагог-психолог года», «Руководитель года образовательной организации», «От сердца к сердцу», «Педагогический дебют», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины», – передают в источнике.

Победители и призеры получат дипломы и премии. Кроме того, они представят Югру на финале всероссийского конкурса профмастерства.