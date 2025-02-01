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​Добровольцы из Югры отправляются на экологическую миссию по очистке черноморского побережья

Гуманитарный добровольческий корпус Югры отправляет миссию для помощи Анапе

​Добровольцы из Югры отправляются на экологическую миссию по очистке черноморского побережья
Фото «Оперативный штаб – Краснодарский край»

3 февраля 121 доброволец из Югры и Санкт-Петербурга отправится в Анапу для участия в первой экологической миссии Гуманитарного Добровольческого Корпуса (Гумкорпус). Добровольцы займутся очисткой побережья Черного моря от мазута и ликвидацией последствий экологической катастрофы.

Большую часть участников миссии — 90 человек — составят студенты из четырех вузов Югры: Югорского государственного университета, Сургутского государственного педагогического университета, Сургутского государственного университета и Нижневартовского государственного университета. Вместе с ними на место отправятся кураторы от учебных заведений.

По словам организаторов, миссия будет полностью финансироваться за счет добровольных пожертвований граждан и госслужащих. Для участников обеспечены трансфер до Анапы, верхняя одежда и средства индивидуальной защиты. Добровольцы должны взять с собой удобную одежду синего или черного цвета, обувь и питание в дорогу.

Гумкорпус установил строгие правила для участников: запрещено свободное передвижение по территории ЧС, употребление алкоголя и энергетиков, использование мобильных телефонов. Также предусмотрены общий подъем, отбой, дежурства по корпусам пансионата и кухне.

«Экологическая катастрофа в Черном море сказывается на природе всего юга России. Если не устранить последствия разлива мазута до сезона отпусков, югорчане и другие россияне не смогут полноценно восстановить здоровье в санаториях и на курортах. Поэтому неудивительно, что вся страна подключилась к ликвидации ЧС. Югорчане уже самостоятельно выезжали на место и внесли свой вклад в очистку побережья», — отметил председатель Гуманитарного Добровольческого Корпуса Эдуард Логинов.

Обратно добровольцы вернутся 21 февраля. Для участия в следующих миссиях необходимо оставить заявку на сайте гумкорпус.рф в разделе «Стать добровольцем».


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Сегодня в 13:04, просмотров: 283, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:02
Можно было бы поаплодировать инициативе Добровольческого корпуса Югры за участие в экологической акции в Анапе. Однако таскать замазученный песок - это работа не для волонтёров- студентов. Как мне кажется, это работа для «сидельцев» из ФСИН РФ. Неужели нельзя направить заключённых таскать это. замазученный песок на побережье? Организовать зону со сторожевыми вышками на месте проведения работ и временными бараками для проживания заключенных из Российских исправительных колоний. Практика использования труда заключённых у нас в стране богатая. Конечно, инициатива Заместителя Губернатора Югры Эдуарда Логинова, как мне кажется, имеет благие намерения. Но учитывая, что до начала пляжного купального сезона осталась три месяца, перелопатить эффективно замазученный песок на побережье могут лишь заключённые с «кайлом, лопатой и тачкой времён индустриализации 30- годов».

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