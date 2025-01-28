Больше детей из Югры смогут отдохнуть в лагерях

В Югре повысили предельную стоимость путевок в лагеря, которые приобретаются за счет окружного бюджета. Теперь она составит 3,2 тыс. рублей в день на одного ребенка, независимо от расположения лагеря – в регионе или за его пределами. Решение приняли на заседании Правительства Югры под руководством губернатора Руслана Кухарука.

Дополнительно на 4% увеличили расходы на питание в пришкольных и палаточных лагерях. Охват летнего отдыха также расширится – количество детей, которые смогут воспользоваться этой возможностью, увеличится на 5%. Длительность смен останется прежней – 21 день.

В пришкольных лагерях отдохнет больше детей – 88,3 тыс. ребят. Срок пребывания сохранится – 14 дней.

«На размер инфляции индексируется стоимость продуктового набора, который предоставляется ежедневно детям в случае введения режима повышенной готовности или объявления чрезвычайной ситуации в округе при открытии лагерей в заочном формате с использованием дистанционных технологий», − подчеркнул директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Финансирование летнего отдыха уже заложено в бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.