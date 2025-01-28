Хирурги ХМАО спасли жизнь девочке, проглотившей магниты

В Центр охраны материнства и детства в тяжелом состоянии поступила девочка, проглотившая магниты. Они вызвали у нее перфорацию желудка и кишечника. Хирурги день и ночь боролись за жизнь юной пациентки, рассказала президент центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«Путь к выздоровлению был непростым: экстренная эндоскопия, сложная операция, ушивание перфорации, реанимация и переливание крови. Наши врачи боролись за жизнь девочки день и ночь. Благодаря слаженной работе хирургов, реаниматологов и медицинских сестер, а также современной диагностической базе, девочку удалось спасти», – указала Белоцерковцева.

В настоящее время состояние ребенка стабилизовано. Впереди у нее долгий путь восстановления.