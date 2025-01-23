Югорчане чаще называют мальчиков именем Мухаммад и Артем

За неполный январь 2025 года самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Югре стали Артем и Мухаммад. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала ЗАГС.

Именем Артем назвали 20 мальчиков, а именем Мухаммад – 18. На третьем месте расположился Мирон (15), на четвертом – Михаил (14) и на пятом Роман (13).

Девочек в Югре чаще называют Анной (19), Викторией (15) и Марьям (14). Четвертое и пятое место делят София и Есения, их на сегодняшний день одинаковое количество – 13.

Напомним, что в 2024 году самым популярным именем у мальчиков, рожденных в Югре, стал Мухаммад.