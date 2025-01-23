На трассе «Нефтеюганск – Мамонтово» произошла авария из-за движения задним ходом

Накануне, 22 января, на автодороге «Нефтеюганск – Мамонтово» произошло ДТП с пострадавшим. По предварительной информации, водитель «ГАЗ» при движении задним ходом выехал на проезжую часть и столкнулся с легковушкой.

«Около 09:40 на 701 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» в Нефтеюганском районе, 31-летний водитель «ГАЗ», по предварительным данным, при движении задним ходом, на перекрестке выехал на проезжую часть главной дороги и допустил столкновение с «ВАЗ», под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП водитель Лады получил травмы», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали трое человек.