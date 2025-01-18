Мать умершего от пневмонии ребенка из ХМАО попросила Бастрыкина ускорить расследование

Мать полуторагодовалого мальчика из Ханты-Мансийска, скончавшегося от пневмонии, обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой ускорить расследование уголовного дела, которое тянется с 2023 года. Об этом сообщает информационный центр СКР.

«В феврале 2023 года фельдшеры бригады скорой помощи и в последующем педиатр своевременно не диагностировали у ребенка пневмонию, через некоторое время он скончался. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, расследование приняло затяжной характер. Заявительница указывает на длительность срока проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил Судебно-экспертному центру СК России ускорить проведение экспертизы и представить доклад о ходе работы. Продолжается расследование уголовного дела.