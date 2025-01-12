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​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления

С января в Югре ввели новую систему тарифов на электричество

​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления
Фото: ru.freepik.com

С января 2025 года в Югре начала действовать новая система расчета тарифов на электроэнергию, которая уже применяется в 70 регионах страны. Об этом напомнили в телеграм-канале «Югра. Официально».

Стоимость электроэнергии зависит от объема потребления:

  • До 3 900 кВтч в месяц: 2,63 рубля за 1 кВтч в месяц.
  • От 3 900 до 6 000 кВтч: 5,97 рубля за 1 кВтч.
  • Свыше 6 000 кВтч: 9,51 рубля за 1 кВтч.

«Для горожан, которые пользуются электроплитами или электроотопительными установками, предусмотрен понижающий коэффициент 0,7 в 1-ом диапазоне потребления. Также он распространяется на жителей сельской местности. Для многодетных семей полагается льгота – независимо от объема потребления цена будет минимальной», – говорится в публикации.

Энергетики напоминают о необходимости передачи показаний счетчиков до 25 числа каждого месяца для точного расчета. Квитанции с новыми тарифами жители округа получат в конце января или начале февраля.

Во втором полугодии стоимость электроэнергии изменится:

  • Первый диапазон – 2,95 рубля за 1 кВтч.
  • Второй – 7,81 рубля за 1 кВтч.
  • Третий – 10,30 рубля за 1 кВтч.

Напоминаем, ранее замминистра энергетики объявил о завершении эры дешевой электроэнергии в России.


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12 января в 10:29, просмотров: 1416, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
12 января в 13:19
Для домохозяйств не критично. Но для промышленности такие тарифы вызывают бешеный рост себестоимости продукции и рост инфляции. Эра дешевой электроэнергии закончилась? Так говорят в Минэнерго. Но объективных причин для роста тарифов на э/э нет, ибо дефицита электроэнергии в стране нет или по крайней мере не должно быть. Смотрите. За период «чубайсовщины» были закрыта сотни тысяч промпредприятий-потребителей электроэнергии. По смыслу в стране стало некуда использовать вырабатываемую электроэнергию, кроме как бытового сектора. Видимо, многие электростанции страны тупо сокращали производство электроэнергии путём использования энергоблоков не на полную мощность или банально выводили энергоблоки из эксплуатации. Где такая статистика по выработке электроэнергии за последние 30 лет? Ее нет. Но на примере Сургута видно, что реформа энергетики привела к созданию оптовых генерирующих компаний, в которых к нашим ГРЭС присоединили ещё 5-10 электростанций в разных концах страны. Так ГРЭС-1 вошла в «Газпромэнергохолдинг», а ГРЭС-2 вообще в непонятно куда в некую компанию ЮНИПРО. Для этих компаний главное в работе генерации- это получение прибыли и чем больше, тем лучше для собственников. Поэтому для них, этих компаний, рост тарифов благо. А для развития экономики страны в целом и прежде всего для промышленности с большим энергопотреблением - это тормоз и ступор. К примеру, может ли Сургут применить технологию уборки снега с помощью плавильных станций? Нет, ибо это нерентабельно. Лучше вывозить снег автосамосвалами. Прошедший вчера в городе снегопад вывел сотни единиц техники на улицы города. В том же Нижневартовске за прошедшие сути вывезли на снежные полигоны 6 тысяч м3 снега с улиц города. Много это или мало? Много, если подсчитать что за сутки было совершено 600 рейсов автосамосвалов. Сколько сожгли топлива эти мощные самосвалы, грейдеры и погрузчики? Статистики нет. Сколько сожгли бюджетных денег или наших с вами денег, господа налогоплательщики, на уборку снега за одни сутки? Опять данных нет. Это был большой снежный аврал. Подрядчики заработали нехилые деньги. Ничего в Югре не меняется.
Можно бесконечно смотреть:
- как течёт вода в ручье,
- как горит огонь в костре,
- как дымят трубы сургутских ГРЭС
- и как сотни единиц транспорта ежегодно съедают миллионы бюджетных рублей в борьбе с снегопадами в городе.

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