С января в Югре ввели новую систему тарифов на электричество

С января 2025 года в Югре начала действовать новая система расчета тарифов на электроэнергию, которая уже применяется в 70 регионах страны. Об этом напомнили в телеграм-канале «Югра. Официально».
Стоимость электроэнергии зависит от объема потребления:
- До 3 900 кВтч в месяц: 2,63 рубля за 1 кВтч в месяц.
- От 3 900 до 6 000 кВтч: 5,97 рубля за 1 кВтч.
- Свыше 6 000 кВтч: 9,51 рубля за 1 кВтч.
«Для горожан, которые пользуются электроплитами или электроотопительными установками, предусмотрен понижающий коэффициент 0,7 в 1-ом диапазоне потребления. Также он распространяется на жителей сельской местности. Для многодетных семей полагается льгота – независимо от объема потребления цена будет минимальной», – говорится в публикации.
Энергетики напоминают о необходимости передачи показаний счетчиков до 25 числа каждого месяца для точного расчета. Квитанции с новыми тарифами жители округа получат в конце января или начале февраля.
Во втором полугодии стоимость электроэнергии изменится:
- Первый диапазон – 2,95 рубля за 1 кВтч.
- Второй – 7,81 рубля за 1 кВтч.
- Третий – 10,30 рубля за 1 кВтч.
Напоминаем, ранее замминистра энергетики объявил о завершении эры дешевой электроэнергии в России.
Можно бесконечно смотреть:
- как течёт вода в ручье,
- как горит огонь в костре,
- как дымят трубы сургутских ГРЭС
- и как сотни единиц транспорта ежегодно съедают миллионы бюджетных рублей в борьбе с снегопадами в городе.