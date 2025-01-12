С января в Югре ввели новую систему тарифов на электричество

С января 2025 года в Югре начала действовать новая система расчета тарифов на электроэнергию, которая уже применяется в 70 регионах страны. Об этом напомнили в телеграм-канале «Югра. Официально».

Стоимость электроэнергии зависит от объема потребления:

До 3 900 кВтч в месяц: 2,63 рубля за 1 кВтч в месяц.

От 3 900 до 6 000 кВтч: 5,97 рубля за 1 кВтч.

Свыше 6 000 кВтч: 9,51 рубля за 1 кВтч.

«Для горожан, которые пользуются электроплитами или электроотопительными установками, предусмотрен понижающий коэффициент 0,7 в 1-ом диапазоне потребления. Также он распространяется на жителей сельской местности. Для многодетных семей полагается льгота – независимо от объема потребления цена будет минимальной», – говорится в публикации.

Энергетики напоминают о необходимости передачи показаний счетчиков до 25 числа каждого месяца для точного расчета. Квитанции с новыми тарифами жители округа получат в конце января или начале февраля.

Во втором полугодии стоимость электроэнергии изменится:

Первый диапазон – 2,95 рубля за 1 кВтч.

Второй – 7,81 рубля за 1 кВтч.

Третий – 10,30 рубля за 1 кВтч.

Напоминаем, ранее замминистра энергетики объявил о завершении эры дешевой электроэнергии в России.