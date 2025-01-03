Замминистра энергетики объявил о завершении эры дешевой электроэнергии в России

Эра дешевой электроэнергии в России завершилась, заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак на конференции «Возобновляемая энергетика России», сообщили на сайте «Энергетическая политика».

По словам заместителя, инвестиции в строительство новых генерирующих и сетевых мощностей будут окупаемыми только при повышении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в 2-3 раза.

«Энергия денег стоит. Эра дешевой энергии закончилась. Давайте к этому привыкать. Сейчас не до жиру», – заявил Грабчак.

Что еще подорожает в 2025 году – читайте на нашем сайте.