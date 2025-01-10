На загородной дороге ХМАО столкнулись два автомобиля

Накануне, 9 января, на автодороге «Нягань – Унъюган» в ХМАО водителя «ВАЗ» занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с Ford. В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка иномарки.

«Около 16:00 на 122 км автодороги «Нягань-Унъюган» в Октябрьском районе, 43-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с «Ford», под управлением 68-летнего мужчины», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека погибли, пять – получили травмы.

Напоминаем, на трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошла смертельная авария.