На трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП

Сегодня утром, 9 января, на трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошло ДТП, при котором два человека скончались на месте и один получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 08:26 на 614 км автодороги «Тюмень − Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: «Daf» и «Jetour X90», − говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сургуте не смогли спасти 19-летнего парня, попавшего в ДТП.