Югорчанам напомнили о правилах парковки возле мусорных баков

С приходом зимы в ХМАО парковочные места часто оказываются засыпаны снегом, из-за чего автомобилисты оставляют машины в неподходящих местах, в том числе возле контейнерных площадок. Это мешает проезду мусоровозов, которым требуется свободный доступ к контейнерам для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), передает «Югра-Экология».

«Для того, чтобы забрать ТКО из контейнеров мусоровозам необходим проезд к контейнерной площадке. Спецтранспорт достаточно габаритный, и там, где проезжает легковая, мусоровоз может не проехать. Водители спецмашин не могут рисковать сохранностью небрежно припаркованных автомобилей», – сообщает регоператор.

Ранее в интервью с корреспондентом siapress.ru руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев рассказал о нынешних проблемах вывоза мусора.