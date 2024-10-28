Руководитель «Югра-Экология» рассказал о нынешних проблемах вывоза мусора

В Сургуте запустили в работу восемь новых мусоровозов, а также создали резерв техники для обслуживания контейнерных площадок. В интервью с корреспондентом siapress.ru руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев объяснил, зачем понадобилось обновление автопарка, какие проблемы возникают с мусором на дачах и пояснил, как правильно утилизировать строительные и крупногабаритные отходы.

– Что послужило причиной обновления техники? Сколько единиц сейчас работает в Сургуте?

– Ежедневно в Сургуте работает до 35 единиц техники, которые обслуживают более 1800 контейнерных площадок.

Причиной необходимости обновления стали частые поломки из-за некачественного ремонта и перегрузки мусоровозов. Проблема обострилась летом, когда техника не справлялась с объемом отходов. Ситуация также осложнялась тем, что на дачных участках в контейнеры для ТКО часто выбрасывали строительный мусор, что повреждало гидравлику мусоровозов.

То есть новые мусоровозы закуплены не потому, что в Сургуте их не хватало, а потому что необходимо было обновить работающую технику.

– Как обстоят дела с отходами в других городах Югры?

– 22 единицы спецтехники для транспортирования отходов появится в Югре до конца года. Восемь машин уже ездят по улицам Сургута. Всего для города запланировано 14 новых мусоровозов. Остальная спецтехника отправится в Когалым, Нягань, а также Октябрьский и Березовский районы.

Региональным оператором во всех муниципалитетах округа осуществляется ежедневное транспортирование отходов: 360 человек (экипаж водитель + механик), 182 мусоровоза, 30 единиц техники для крупногобарита.

В день все мусоровозы проезжают суммарно в среднем 22 тыс км (120 км на 1 мусоровоз). За год – 8 млн километров – 200 раз вокруг Земли.

– Одной из причин переполненных мусорных контейнеров были дачники, которые выбрасывали в контейнеры строительные отходы, ветки и листья. Эта проблема решилась? И раз ближе к зиме дачников почти нет, то эта проблема уже не актуальна?

– Эта проблема не сезонная. Во многих дачных кооперативах Сургута с тысячами участков проведены свет, водопровод и отопление. Люди живут там круглый год. И объем вывозимых отходов в октябре снизился незначительно.

В Сургуте и Сургутском районе из 94 товариществ договор с регоператором есть только у 47 юридических лиц. Остальные дачники на прямых договорах, как физические лица. Там, где договора с юрлицом нет – стоят только наши контейнеры. И в начале дачного сезона их фактически не хватает. Как правило, это кооперативы, где один контейнер на восемь м³ приходится на три-четыре товарищества. А устанавливать дополнительные за свой счет товарищество не будет, так как оно юридически − банкрот. Мусор есть – а ответственного за него нет.

Эта проблема повторяется ежегодно, но дачники предпочитают выкладывать фото в социальные сети и писать гневные комментарии, вместо того чтобы решить вопрос с юридическим лицом и приобрести дополнительные контейнеры.

По итогам 2023 года дачники Сургута выбросили 147 тысяч кубометров отходов (практически столько же мусора за этот период было отправлено на полигон в Лангепасе). А все жители кооперативов округа образовали 300 тысяч кубических метров отходов.

– Как правильно утилизировать мусор жителям городов и дачникам?

– Несмотря на федеральное законодательство, четко определяющее, какие отходы можно складывать в контейнер для твердых коммунальных отходов (ТКО), в них оказываются шины, ртутные лампы, листья, ветки, бревна и кирпичи.

Строительные отходы – это все, что образуется при демонтаже, ремонте или строительстве в многоквартирном доме или ином здании. Эти отходы не относятся к крупногабаритным, их вывоз и утилизация должны производиться отдельно от ТКО. За нарушение данного правила предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ. Это еще одна злободневная проблема. Она актуальна и на дачах, и в городских дворах.

Вывоз стройотходов не входит в тариф. Кирпичи и арматуры могут испортить оборудование в машине, может сломаться контейнер. Собственник обязан самостоятельно вывезти их на полигон или привлечь частные компании по вывозу строительного мусора.

Важно отметить, что регоператор только вывозит мусор из контейнеров, а содержать в порядке территорию вокруг них обязан собственник земельного участка, на котором она расположена. И это вне зависимости от причин ее засорения.

Еще одна актуальная проблема – утилизация покрышек. Их необходимо сдавать в специализированные организации, занимающиеся переработкой. Иногда их можно оставить в сервисе по замене шин. Компании, которые принимают изношенные покрышки, входят в перечень специализированных предприятий, оказывающих услуги по обращению с отходами. Этот список обычно доступен на официальных сайтах муниципалитетов, хотя он может отсутствовать на некоторых ресурсах. Однако всегда можно уточнить название компании по утилизации в аккаунтах муниципалитета.

На контейнерные площадки относить автомобильные покрышки нельзя. Если все же такие обнаружатся − необходимо обратиться в управляющую компанию или коммунальную службу.

Дополнительные пояснения по крупногабаритным отходам:

− Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Иными словами, это обычные бытовые отходы.

− КГО – это твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет складывать их в стандартные контейнеры, например, мебель, сантехника, бытовая техника и т.д.

− Для крупногабаритных отходов обычно устанавливают бункеры (большие 8-кубовые контейнеры) или ниши возле контейнеров для ТКО. Но можно оставить ваши крупногабаритные отходы рядом с любой контейнерной площадкой, если поблизости нет бункера. Здесь можно оставить сломанное кресло, картонные коробки, унитаз и старую коляску, а также новогоднюю елку.

− Контейнеры для ТКО у многоквартирных домов регоператор очищает ежедневно. Крупногабаритные отходы вывозятся минимум раз в 10 дней, если температура на улице плюс 4°С и ниже, а при плюс 5°С и выше – не реже одного раза в 7 дней. Поэтому не стоит бросать в 8-кубовый контейнер пакет с остатками еды – он будет лежать там целую неделю, напоминая вам о вашем обеде.

– Куда обращаться, если житель вдруг увидел гору мусора, которая копится с каждым днем?

– Сначала следует позвонить в свою управляющую компанию. Обычно мусор не накапливается сам по себе. Возможно, УК перенесла контейнерную площадку в другое место, или дом расселили и контейнеры вывезли. А жители по старой памяти приносят пакеты и ставят на землю – это может продолжаться несколько дней.

Люди сами собирают кучу в своем дворе, перешагивают через нее, паркуют рядом автомобили и играют на детской площадке в окружении своих пакетов.

Привокзальная 16/2 – это совсем свежий случай. УК ремонтирует контейнерную площадку, поэтому сообщила жителям, что нужно носить мусор на соседнюю площадку – Привокзальная 16/1. Однако, жильцы дома складывали пакеты на огороженную строительной лентой землю. Управляющей компании пришлось заказать дополнительный рейс спецтехники, чтобы вывезти эту свалку.

– До конца года хотят закупить 14 мусоровозов. Планируется ли еще закупка в будущем?

− Обновление технического парка – плановое мероприятие операторов по транспортированию. Это одно из главных условий участия в системе обращения с отходами – наличие техники, отвечающей всем требованиям.

Так, в новой партии приобретены бункеровозы для сбора крупногабаритных отходов, для работы с заглубленными контейнерами (у них есть отдельный кран для поднятия больших мешков), мусоровозы с усиленной системой сжатия отходов. Коэффициент сжатия у них – шесть, это означает, что новая техника спрессовывает мусор в шесть раз.

Новая техника оснащена видеокамерой в зоне погрузки и светодиодной подсветкой, чтобы быть заметнее во дворе в вечернее время.