16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,6657   EUR  104,8094  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Максим Медведев: «Ежедневно в Сургуте работает до 35 мусоровозов, которые обслуживают более 1 800 контейнерных площадок»

Руководитель «Югра-Экология» рассказал о нынешних проблемах вывоза мусора

Максим Медведев: «Ежедневно в Сургуте работает до 35 мусоровозов, которые обслуживают более 1 800 контейнерных площадок»
Фото спикера

В Сургуте запустили в работу восемь новых мусоровозов, а также создали резерв техники для обслуживания контейнерных площадок. В интервью с корреспондентом siapress.ru руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев объяснил, зачем понадобилось обновление автопарка, какие проблемы возникают с мусором на дачах и пояснил, как правильно утилизировать строительные и крупногабаритные отходы.

– Что послужило причиной обновления техники? Сколько единиц сейчас работает в Сургуте?

– Ежедневно в Сургуте работает до 35 единиц техники, которые обслуживают более 1800 контейнерных площадок.

Причиной необходимости обновления стали частые поломки из-за некачественного ремонта и перегрузки мусоровозов. Проблема обострилась летом, когда техника не справлялась с объемом отходов. Ситуация также осложнялась тем, что на дачных участках в контейнеры для ТКО часто выбрасывали строительный мусор, что повреждало гидравлику мусоровозов.

То есть новые мусоровозы закуплены не потому, что в Сургуте их не хватало, а потому что необходимо было обновить работающую технику.

– Как обстоят дела с отходами в других городах Югры?

– 22 единицы спецтехники для транспортирования отходов появится в Югре до конца года. Восемь машин уже ездят по улицам Сургута. Всего для города запланировано 14 новых мусоровозов. Остальная спецтехника отправится в Когалым, Нягань, а также Октябрьский и Березовский районы.

Региональным оператором во всех муниципалитетах округа осуществляется ежедневное транспортирование отходов: 360 человек (экипаж водитель + механик), 182 мусоровоза, 30 единиц техники для крупногобарита.

В день все мусоровозы проезжают суммарно в среднем 22 тыс км (120 км на 1 мусоровоз). За год – 8 млн километров – 200 раз вокруг Земли.

– Одной из причин переполненных мусорных контейнеров были дачники, которые выбрасывали в контейнеры строительные отходы, ветки и листья. Эта проблема решилась? И раз ближе к зиме дачников почти нет, то эта проблема уже не актуальна?

– Эта проблема не сезонная. Во многих дачных кооперативах Сургута с тысячами участков проведены свет, водопровод и отопление. Люди живут там круглый год. И объем вывозимых отходов в октябре снизился незначительно.

В Сургуте и Сургутском районе из 94 товариществ договор с регоператором есть только у 47 юридических лиц. Остальные дачники на прямых договорах, как физические лица. Там, где договора с юрлицом нет – стоят только наши контейнеры. И в начале дачного сезона их фактически не хватает. Как правило, это кооперативы, где один контейнер на восемь м³ приходится на три-четыре товарищества. А устанавливать дополнительные за свой счет товарищество не будет, так как оно юридически − банкрот. Мусор есть – а ответственного за него нет.

Эта проблема повторяется ежегодно, но дачники предпочитают выкладывать фото в социальные сети и писать гневные комментарии, вместо того чтобы решить вопрос с юридическим лицом и приобрести дополнительные контейнеры.

По итогам 2023 года дачники Сургута выбросили 147 тысяч кубометров отходов (практически столько же мусора за этот период было отправлено на полигон в Лангепасе). А все жители кооперативов округа образовали 300 тысяч кубических метров отходов.

– Как правильно утилизировать мусор жителям городов и дачникам?

– Несмотря на федеральное законодательство, четко определяющее, какие отходы можно складывать в контейнер для твердых коммунальных отходов (ТКО), в них оказываются шины, ртутные лампы, листья, ветки, бревна и кирпичи.

Строительные отходы – это все, что образуется при демонтаже, ремонте или строительстве в многоквартирном доме или ином здании. Эти отходы не относятся к крупногабаритным, их вывоз и утилизация должны производиться отдельно от ТКО. За нарушение данного правила предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ. Это еще одна злободневная проблема. Она актуальна и на дачах, и в городских дворах.

Вывоз стройотходов не входит в тариф. Кирпичи и арматуры могут испортить оборудование в машине, может сломаться контейнер. Собственник обязан самостоятельно вывезти их на полигон или привлечь частные компании по вывозу строительного мусора.

Важно отметить, что регоператор только вывозит мусор из контейнеров, а содержать в порядке территорию вокруг них обязан собственник земельного участка, на котором она расположена. И это вне зависимости от причин ее засорения.

Еще одна актуальная проблема – утилизация покрышек. Их необходимо сдавать в специализированные организации, занимающиеся переработкой. Иногда их можно оставить в сервисе по замене шин. Компании, которые принимают изношенные покрышки, входят в перечень специализированных предприятий, оказывающих услуги по обращению с отходами. Этот список обычно доступен на официальных сайтах муниципалитетов, хотя он может отсутствовать на некоторых ресурсах. Однако всегда можно уточнить название компании по утилизации в аккаунтах муниципалитета.

На контейнерные площадки относить автомобильные покрышки нельзя. Если все же такие обнаружатся − необходимо обратиться в управляющую компанию или коммунальную службу.

Дополнительные пояснения по крупногабаритным отходам:

− Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Иными словами, это обычные бытовые отходы.

− КГО – это твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет складывать их в стандартные контейнеры, например, мебель, сантехника, бытовая техника и т.д.

− Для крупногабаритных отходов обычно устанавливают бункеры (большие 8-кубовые контейнеры) или ниши возле контейнеров для ТКО. Но можно оставить ваши крупногабаритные отходы рядом с любой контейнерной площадкой, если поблизости нет бункера. Здесь можно оставить сломанное кресло, картонные коробки, унитаз и старую коляску, а также новогоднюю елку.

− Контейнеры для ТКО у многоквартирных домов регоператор очищает ежедневно. Крупногабаритные отходы вывозятся минимум раз в 10 дней, если температура на улице плюс 4°С и ниже, а при плюс 5°С и выше – не реже одного раза в 7 дней. Поэтому не стоит бросать в 8-кубовый контейнер пакет с остатками еды – он будет лежать там целую неделю, напоминая вам о вашем обеде.

– Куда обращаться, если житель вдруг увидел гору мусора, которая копится с каждым днем?

– Сначала следует позвонить в свою управляющую компанию. Обычно мусор не накапливается сам по себе. Возможно, УК перенесла контейнерную площадку в другое место, или дом расселили и контейнеры вывезли. А жители по старой памяти приносят пакеты и ставят на землю – это может продолжаться несколько дней.

Люди сами собирают кучу в своем дворе, перешагивают через нее, паркуют рядом автомобили и играют на детской площадке в окружении своих пакетов.

Привокзальная 16/2 – это совсем свежий случай. УК ремонтирует контейнерную площадку, поэтому сообщила жителям, что нужно носить мусор на соседнюю площадку – Привокзальная 16/1. Однако, жильцы дома складывали пакеты на огороженную строительной лентой землю. Управляющей компании пришлось заказать дополнительный рейс спецтехники, чтобы вывезти эту свалку.

– До конца года хотят закупить 14 мусоровозов. Планируется ли еще закупка в будущем?

− Обновление технического парка – плановое мероприятие операторов по транспортированию. Это одно из главных условий участия в системе обращения с отходами – наличие техники, отвечающей всем требованиям.

Так, в новой партии приобретены бункеровозы для сбора крупногабаритных отходов, для работы с заглубленными контейнерами (у них есть отдельный кран для поднятия больших мешков), мусоровозы с усиленной системой сжатия отходов. Коэффициент сжатия у них – шесть, это означает, что новая техника спрессовывает мусор в шесть раз.

Новая техника оснащена видеокамерой в зоне погрузки и светодиодной подсветкой, чтобы быть заметнее во дворе в вечернее время.


нравится (1) не нравится (2)
Сегодня в 13:51, просмотров: 234, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Александр Моор: в Тюменской области создают благоприятную экосистему для развития ИИ 434
  2. ​Цифровой контакт-центр Тюменской области» отмечен золотым дипломом премии «Умный город» 430
  3. ​Александр Моор призвал масштабировать успешные практики бережливого производства 412
  4. ​Стажировочная площадка профилактики соцсиротства прошла в Тюменской области 406
  5. ​В Тюменской области строятся крупные объекты дорожной инфраструктуры 404
  6. ​В Тюменской области откроют еще два семейных МФЦ 398
  7. Власти Сургута продолжают работу по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов 383
  8. ​В Сургуте юный велосипедист попал под колеса иномарки 304
  9. ​Поменяйте карту в кабинете главы Сургута! 265
  10. ​Более 50 заявок подали на конкурс для фасада театра «Петрушка» в Сургуте 251
  1. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3441
  2. Транспортную реформу в Сургуте признали провальной 1587
  3. Унылые заборы и разбитые машины: неухоженные уголки Сургута в объективе камеры // ФОТОРЕПОРТАЖ 1571
  4. Власти Сургута снова обратились в суд для полного сноса кафе «VIP 777» 1447
  5. ​Контраст между прошлым и настоящим 1418
  6. «Этот месяц я запомню на всю жизнь. Самое насыщенное и интересное путешествие из всех, что у меня были» 1409
  7. ​Проблемы с нехваткой парковок у медучреждений обсудили в Думе Сургута 1302
  8. Будущее цирков в России: останутся ли животные на арене? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1202
  9. Врач ждать не будет: пенсионер из Сургута сразу после ДТП отправился сдавать кровь 1172
  10. В Нижневартовске группа иностранцев напала на двух девушек возле ТЦ 1165
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 17085
  2. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 13558
  3. ​В России разработали параметры налога на бездетность 4596
  4. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 3475
  5. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3449
  6. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3441
  7. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 3028
  8. ​Чего только не встретишь! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2887
  9. ​Ради нескольких строчек в газете. Часть первая 2830
  10. ​К вопросу о фасадах 2572

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика