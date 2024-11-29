В ХМАО водитель «Лады» не пропустил пешехода

В минувший четверг, 28 ноября, в Советском 31-летний водитель «Лады» наехал на пешехода. В результате ДТП пострадала 20-летняя девушка, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 07:25 на улице Гастелло, 31-летний водитель «Лада», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 20-летняя девушка получила телесные повреждения», − говорится в сообщении.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых двое человек погибли, в том числе несовершеннолетний пассажир, четверо − получили травмы.

Напоминаем, смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск».