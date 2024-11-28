Смертельное ДТП произошло в Нефтеюганском районе

Сегодня, 28 ноября, на автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека. Еще двое – получили травмы, передают в Госавтоинспекции Югры.

«Около 15 часов 00 минут, на 778 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля «Volkswagen Polo» допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Faw». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Volkswagen» скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров получили травмы», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.