В Когалыме предлагают услуги «жены на час» с нестандартными опциями

В Когалыме местная жительница разместила объявление на «Авито» о предоставлении услуг «жены на час». Среди услуг, стоимость которых начинается от 1 500 рублей, указаны уборка, стирка, глажка, приготовление пищи, а также походы в магазин за продуктами. Услуги могут быть выполнены максимум за четыре-пять часов в день.

Наибольший интерес вызывают необычные предложения. Например, «жена на час» готова приготовить обед на любой вкус, купить подарок или букет, а также устроить скандал за грязные носки, если заказчик того пожелает.

«Если останется время, могу по запросу заказчика закатить скандал за грязные носки или посуду», − отмечает жительница Когалыма.

Самая дорогая услуга в прайсе − глажка одежды и белья, которая обойдется в 3 000 рублей. Также автор объявления готова предложить помощь в ремонте и сборке мебели, используя шуруповерт или электролобзик.