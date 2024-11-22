Водитель большегруза спровоцировал ДТП с пострадавшими в ХМАО

Накануне, 21 ноября, на трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошло ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель большегруза − не предоставил преимущество встречному авто во время разворота.

«Около 18:40 на 847 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 47-летний водитель «SHACMAN», по предварительным данным, при совершении маневра «разворот», не предоставил преимущество встречному автомобилю «ГАЗ», под управлением 63-летнего водителя», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии водитель и 29-летний пассажир отечественного авто получили травмы.

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб, еще девять − пострадали, в том числе ребенок.

Напоминаем, на улице Аэрофлотская в Сургуте случилось ДТП с участием автобуса СПОПАТа.