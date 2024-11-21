В Сургуте четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом №110

Сегодня, 21 ноября, в 16:36 на улице Аэрофлотская в Сургуте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №110. Его обслуживает АО «СПОПАТ», сообщает пресс-служба администрации.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека, которые госпитализированы в травматологическую больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«На место происшествия оперативно выехали сотрудники АО «СПОПАТ», обеспечивающие безопасность дорожного движения, для выяснения обстоятельств происшествия и оказания содействия сотрудникам ГИБДД. Все пассажиры застрахованы в рамках законодательства об обязательном страховании пассажиров в общественном транспорте. При необходимости перевозчик окажет содействие в оформлении документов с целью получения страховой выплаты», – говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.