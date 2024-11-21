На месторождении скончался работник при валке леса

На Правдинском месторождении в Нефтеюганском районе погиб рабочий. На него упало дерево во время валки леса, сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в апреле 2024 года. По данным следствия, главный инженер ООО «ГидроСтройСервис» допустил к опасным работам неподготовленного сотрудника – электросварщика, который не прошел обучение и инструктаж по технике безопасности.

«Из-за допущенных нарушений указанный работник произвел спил дерева, которое упало на другого работника. В результате пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», − добавили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Западно-Сургутском нефтяном месторождении рабочего убило током.