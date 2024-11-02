На Западно-Сургутском нефтяном месторождении рабочего убило током

На территории куста скважины Западно-Сургутского нефтяного месторождения произошел несчастный случай – на рабочем месте погиб электромонтер компании ООО «Промстройинжиниринг». Об этом сообщает Роструд Югры.

«Несчастный случай с 43-летним работником произошел при выполнении работ по наведению порядка на территории куста скважины Западно-Сургутского нефтяного месторождения. По предварительным данным, электромонтер был поднят на ковше экскаватора к опоре линии электропередач, где получил поражение электрическим током», – говорится в сообщении.

На место инцидента прибыла бригада скорой медицинской помощи и констатировала смерть работника. В настоящее время Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.