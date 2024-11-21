На трассе ХМАО при столкновении автобуса с легковушкой погиб человек

Сегодня утром, 21 ноября, на трассе «Сургут − Нижневартовск» 35-летнего водителя автобуса занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с другим авто. Три человека травмированы, один погиб, передает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Около 06:54 на 182 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск», по предварительным данным, 35-летний водитель «КАВЗ» не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с выездом на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП водитель Лады и два его пассажира получили травмы, один пассажир погиб», − говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сургуте водитель отвлекся и врезался в столб.