Водитель «Changan» врезался в опору освещения в Сургуте

Накануне, 20 ноября, на улице Энергетиков в Сургуте водитель иномарки отвлекся и врезался в столб. Есть пострадавшая, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 01:50 на улице Энергетиков, 34-летний водитель «Changan», по предварительным данным, отвлекся от управления и допустил наезд на препятствие в виде опоры освещения. В результате ДТП 28-летняя пассажирка получила травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.