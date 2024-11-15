В Югре идет подготовка в 23-му фестивалю «Дух огня»

В Югре готовятся к проведению XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2025 года. На заседании организационного комитета под председательством губернатора автономного округа Руслана Кухарука обсудили ключевые моменты предстоящего события.

Глава региона подчеркнул важность фестиваля не только как культурного события, но и как значимой площадки для привлечения гостей в Югру: «Мы рассматриваем площадку Международного фестиваля „Дух огня“ не только как мероприятие в области культуры, но и как хороший повод для наших гостей посетить Ханты-Мансийск, побывать в Югре. Для участников и гостей фестиваля это возможность погрузиться в историю кинематографа, изучать современные работы, узнать больше о нашем регионе и нашей стране».

Вице-президент фестиваля Мария Зверева сообщила, что прием заявок на участие в конкурсных программах начнется 15 ноября 2024 года и завершится 19 января 2025 года. Зверева также отметила растущую популярность российского конкурса фестиваля: «В последние годы популярностью пользуется российский конкурс „Духа огня“. Российские дебюты зрителями просматриваются не менее охотно, чем зарубежные премьеры».

Организационный комитет одобрил предложение о расширении программы фестиваля в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Руслан Кухарук заявил: «Будет правильным в рамках фестиваля „Дух огня“ уделить внимание памятной дате, организовать специальную программу в сотрудничестве с Государственным фондом кинофильмов РФ».

На заседании утвердили и кандидатуру председателя отборочной комиссии фестиваля: им станет кинорежиссер, телеведущий, публицист и киновед Петр Шепотинник. Кроме того, обновили состав оргкомитета, в который вошли представители крупного бизнеса и власти, включая заместителей губернатора Елену Майер и Анатолия Уткина, начальника департамента по корпоративным коммуникациям «Газпром нефть» Александра Дыбаля, директора департамента внутренней политики Югры Кирилла Харитонова и главу Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

Фестиваль также обратит внимание на новые технологии и искусственный интеллект в кинопроизводстве, что было предложено президентом фестиваля Эмиром Кустурицей и озвучено Марией Зверевой.

Напомним, что прошедший XXII фестиваль «Дух огня» был включен в план мероприятий председательства России в БРИКС. Мероприятие, которое проводится в Югре с 2002 года, неизменно поддерживает генеральный партнер – компания «Газпром нефть», сотрудничая с фестивалем уже 18 лет.