В ХМАО привлекли к ответственности родителей детей, гулявших на тонком льду

В Октябрьском районе ХМАО полицейские привлекли к ответственности родителей двух мальчиков, гулявших по тонкому льду. Дети пошли гулять после уроков и из любопытства зашли на замерзшую реку, уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«В конце прошлой недели, при проведении рейдового мероприятия вблизи поселка Приобье Октябрьского района ХМАО-Югры, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Приобского линейного пункта полиции Данила Бызов и его коллега − старший инспектор ОДН ОМВД России по Октябрьскому району Яна Выборнова на 21 км протоки Алешкинская реки Обь заметили двоих 10-летних мальчиков, которые гуляли по тонкому льду замерзшей реки», − говорится в сообщении.

Позже с родителями детей провели профилактическую беседу. Помимо этого, их привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.