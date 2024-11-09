С 2025 года на обновление коммунального комплекса Югры выделят 14 млрд рублей

В этом году в Югре модернизировали более 120 километров инженерных сетей. Такое обновление приведет к повышению качества коммунальных услуг. На ремонт труб и необходимого оборудования муниципальные образования получили 2,47 млрд рублей, что на 372% больше, чем в 2023, говорится на сайте департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО.

С 2025 по 2027 год в регионе на обновления коммунального комплекса выделят 14 млрд рублей. Из них 9,48 млрд рублей пойдет на капремонт и замену инженерных сетей. Специалисты планируют обеспечить ежегодную замену ветхих инженерных сетей не менее 5%.

«3,02 млрд рублей потратят на строительство и модернизацию объектов по концессионным соглашениям. А 1,9 млрд рублей направят ресурсоснабжающим организациям, чтобы они возместили недополученные доходы из-за применения понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг», – указали в сообщении.

Сейчас правительство Югры формирует новый план модернизации ЖКХ. Он войдет в профильный федеральный проект национального проекта «Инфраструктура для жизни».