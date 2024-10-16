Судебные приставы Югры выдворили из страны свыше тысячи мигрантов

С начала 2024 года судебные приставы Югры выдворили 1 057 иностранцев, не имевших документы, подтверждающие право пребывания на территории России и уклонявшихся от выезда из страны по истечении установленного срока.

«Ранее суды признали иностранцев, выявленных правоохранителями Югры в ходе рейдов на территории округа, виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», − передает пресс-служба УФССП России по ХМАО.

Каждому из нарушителей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 до 5 000 тысяч рублей и выдворения за пределы РФ.

Подавляющее большинство иностранцев – это уроженцы Таджикистана и Узбекистан. Теперь они не смогут въехать на территорию России в течение пяти лет.

Как рост числа мигрантов влияет на бюджет Югры − в очередном выпуске «О чем говорят».