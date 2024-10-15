В ХМАО пенсионер получил травмы в ДТП

Накануне утром, 14 октября, в Нягани сбили на зебре 72-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы, водитель Nissan не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 06:20 в городе Нягань, 73-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на 72-летнего мужчину», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.

Напоминаем, ранее пьяный водитель устроил аварию с пострадавшими в Нижневартовске.