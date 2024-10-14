В Нижневартовске в ДТП пострадал водитель и его пассажирка

Накануне, 13 октября, на улице Интернациональная в Нижневартовске произошло ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, аварию устроил пьяный водитель − он не предоставил преимущество на дороге.

«Около 00:05 на улице Интернациональная в городе Нижневартовск, 47-летний водитель «Jaecoo», по предварительным данным, двигаясь на перекрестке с круговым движением, не предоставил преимущество и допустил столкновение с транспортным средством «Kia», под управлением 26-летней девушки», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В инциденте получили травмы водитель и 25-летняя пассажирка Kia.

Всего за минувшие выходные на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.