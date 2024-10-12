За девять месяцев в Югре произошло 146 ДТП с участием пешеходов

В текущем году на территории ХМАО произошло 146 ДТП с участием пешеходов. В автоавариях семь человек погибли, а 141 – получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры в своих соцсетях.

«За истекший период 2024 года на территории Югры с участием пешеходов зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек погибли и 141 – получили травмы. Из них по собственной неосторожности пострадали 38 пешеходов, а трое – лишились жизни», – указали в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции Югры призывают водителей быть особенно внимательными при пересечении пешеходных переходов, дворовых территорий и жилых зон, и всегда помнить о том, что пешеходы могут внезапно оказаться на проезжей части.

Пешеходы также, как и водители, несут ответственность за нарушения правил дорожного движения. Поэтому, о своей безопасности на дороге должен думать каждый пешеход любого возраста.