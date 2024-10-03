В Ханты-Мансийске завершился Всероссийский форум серебряных добровольцев

В Ханты-Мансийске завершился VIII Всероссийский форум серебряных добровольцев, который объединил 500 активистов из разных регионов страны. На протяжении трех дней участники форума обсуждали важные вопросы, обменивались опытом, учились и укрепляли межрегиональные связи. Это значимое мероприятие стало не только площадкой для общения, но и возможностью для развития серебряного добровольчества.

На торжественной церемонии закрытия форума директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона Яков Самохвалов отметил важность активного участия добровольцев и поблагодарил их за вклад в успешное проведение мероприятия: «Вы на самом деле не «серебро», а золото. Если нет заинтересованных, вовлеченных участников, мероприятие обречено на провал – даже при блестящей организации. Я хочу поблагодарить вас за то, что все получилось».

Заместитель руководителя направления Росмолодежь.Добро Анастасия Баканова подчеркнула, что форум прошел в объявленный президентом Год семьи, и это имеет особое значение: «В Год семьи действительно важно показать, что именно они, наши бабушки и дедушки, которые окружают своим теплом и заботой внуков, являются связующим звеном в передаче опыта и мудрости».

Программа форума включала разнообразные мероприятия: культурные, образовательные и социальные. Участники посетили местные объекты, такие как реабилитационный центр для детей с инвалидностью и благотворительное кото-кафе «Котофейня». Помимо этого, добровольцы участвовали в экскурсиях, творческих мастер-классах и образовательных сессиях. Особое внимание было уделено обучению работе с платформой Добро.рф и развитию навыков командной работы. В рамках форума прошло более 36 образовательных мероприятий.

Серебряные добровольцы делились своими впечатлениями. Александр Воробьев из Вологодской области рассказал изданию «Добро.пресс», что за три дня форума познакомился с множеством людей: «На таких форумах главное – люди, у меня за три дня – столько знакомых! Конечно, женщин здесь гораздо больше, чем мужчин. Одни стесняются, другие не хотят: считают, что и дома есть чем заняться. Я сам стал добровольцем только пять лет назад, благодаря моей жене. И нисколько не жалею».

Наталья Титушина из Чувашии рассказала, что приехала на форум для обмена опытом с коллегами из других регионов и получила вдохновение от встреч с известными людьми: «Понравились и мастер-классы от волонтеров, и встречи со «звездами» – олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым и актером Дмитрием Щербиной. Очень вдохновляет».

Важным событием форума стало объявление победителей Всероссийского грантового конкурса по поддержке социальных проектов «Молоды душой», которые получат до 300 тысяч рублей на реализацию своих инициатив в номинации «Наставничество». Руководитель федеральной программы «Молоды душой» Татьяна Сафронова, рассказала, что на конкурс поступило 1300 заявок, из которых в полуфинал вышли 90 проектов: «В этом году были просто потрясающие практики по наставничеству, выбрать 15 лучших было очень сложно».

Среди победителей конкурса оказались добровольцы из разных уголков России, в том числе Асма Арсанова из Чечни, Наталия Горушкина из Вологодской области, Ольга Косачева из Удмуртии и другие. Одна из победительниц, Анна Шостаковская из Ханты-Мансийского автономного округа, также была отмечена грантом на 150 тысяч рублей.

Форум серебряных добровольцев организовали Росмолодежь.Добро, Ассоциация Добро.рф, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и круглогодичный образовательный центр «Добрино». Мероприятие стало важной вехой в развитии серебряного добровольчества и укрепления связей между регионами, а также подтвердило значимость участия старшего поколения в социальных проектах страны.