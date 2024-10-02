Более 1 900 семей в Нягани переселят из аварийного жилья

В Нягани утверждена адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период до 2030 года. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в своем телеграм-канале.

Программа охватывает аварийные дома, признанные таковыми с 2017 года по 2022 год, и включает в себя 160 домов общей площадью 87 714 квадратов. В этих домах проживают 1 977 семей.

«Финансирование программных мероприятий предусмотрено на каждый год реализации адресной программы. В 2024 году – это денежные средства в размере 982 153 600 рублей, что позволит приобрести благоустроенные квартиры для переселения жителей из 14 аварийных домов», – рассказал глава Нягани.

Он также добавил, что переселение идет в порядке утвержденной очередности сноса аварийных и подлежащих сносу домов.

Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО – в обзоре siapress.ru.