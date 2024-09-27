Небольшое потепление ожидает жителей Югры в выходные

Югорчанам обещают тепло до +19 °C и небольшие осадки в эти выходные. Об этом сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В субботу, 28 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, местами возможен туман. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с, температура ночью составит от +3 до +8 °С, на востоке региона − от +2 до -3 °С. Днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди, порывы ветра могут достигать 14 м/с, температура будет колебаться от +14 до +19 °С, на востоке − от +7 до +12 °С.

В воскресенье, 29 сентября, сохранится облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, с порывами до 14 м/с, ночная температура составит от +6 до +11 °С. Днем ожидается небольшой и местами умеренный дождь. Ветер усилится до 15-18 м/с, температура будет держаться в диапазоне +14, +19 °С, местами − от +7 до +12 °С.