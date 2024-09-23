Сильный ветер повалил деревья в Сургуте и Нижневартовске

Фото и видео: Латипова А., N1

Сильный ветер не пощадил и сургутские деревья: одно из них повалило на дорогу в районе ЖД. О происшествии на улице Грибоедова, 11 рассказала читательница siapress.ru Латипова А.

«У нас на ЖД дерево упало, под деревом машина стоит», − говорится в сообщении.

Отметим, что в Нижневартовске ветром повалило дерево прямо на проезжую часть. Движение заблокировано на перекрестке улиц Омская и Нефтяников.

Еще одно дерево упало на улице Чапаева, 9.

В соцсетях местные жители также поделились видео, как порывы дерева сносят стройматериалы, а также кадрами сломанных вывесок.