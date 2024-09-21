В Ханты-Мансийске состоялся проект «Расти, осетр!»

В столице ХМАО на набережной Иртыша прошел проект «Расти, осетр!», которые является частью Международной экологической акции «Спасти и сохранить». На мероприятии в воду выпустили тысячу мальков осетра, чтобы помочь восстановить популяцию царской рыбы и вывести ее из Красной книги РФ, сообщает группа «Югра» во «ВКонтакте».

Увидеть, как сибирские осетры возвращаются в свою среду обитания, пришли не только жители, но и гости округа. Председатель Думы Югры Борис Хохряков вручил дипломы и памятные подарки самым активным участникам акции.

Так, участники СОШ Nº 6 им. А. И. Гордиенко из Нягани выпустили в Иртыш 332 осетра, ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 325 мальков и ООО «ЮГРАТЕХСЕРВИС» – 200 мальков.

«Проект полюбился югорчанам, к нему присоединились более тысячи человек. Сибирский осетр не просто царь-рыба – это наше национальное достояние. И наша основная задача на сегодняшний день – сберечь его и преувеличить популяцию. Я думаю, на этом пути у нас все получится. Всем успехов и вперед!» – рассказал Борис Хохряков.

Всего за последние семь лет в Нижне-Обском филиале Главрыбвода вырастили и выпустили в реки более 30 миллионов экземпляров молоди.