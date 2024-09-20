Югорчанку обвиняют в смертельном ДТП с участием ребенка

На местную жительницу поселка Сибирский в ХМАО возбудили уголовное дело. В июне 2024 года она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, устроила ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, и скрылась с места происшествия, сообщает прокуратура ХМАО.

«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы поселка Сибирский Ханты-Мансийского района. Она обвиняется в совершения преступления, предусмотренного п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – поделились в источнике.

В салоне ее машины находились пассажиры, в том числе шестилетняя девочка, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок погиб на месте, а другая пассажирка получила травмы.

Сейчас уголовное дело направили в Ханты-Мансийский районный суд. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.

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