Две девушки столкнулись на дороге в Сургуте

Накануне, 19 сентября, в Сургуте произошло столкновение двух легковушек, которое привело к травмам 24-летней автоледи. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 12:05 в городе Сургут, 21-летняя девушка, управляя «Toyota», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Kia», движущимся по главной дороге. В результате ДТП 24-летняя автоледи «Kia» получила травмы», − говорится в сообщении.

Это единственное ДТП, зарегистрированное за минувшие сутки в ХМАО.

Ранее в Сургуте водитель грузовика устроил аварию с пострадавшим.